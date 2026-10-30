Arequipa: tres heridos deja explosión e incendio durante un desalojo

Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, que afectaron viviendas cercanas y a un jardín infantil.

Tres personas resultaron heridas la tarde de ayer tras la explosión de un balón de gas durante un desalojo en una vivienda de la urbanización Aurora, en el Cercado de Arequipa.

La explosión provocó un incendio que generó una densa columna de humo negro, visible desde varias cuadras. El fuego provocó considerables daños en la infraestructura de la vivienda.

JARDÍN INFANTIL

Los bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas, que afectaron viviendas cercanas y a un jardín infantil. Finalmente, tuvo que suspenderse el desalojo debido a la violencia.

Los heridos fueron trasladados inmediatamente al hospital Honorio Delgado Espinoza para recibir atención médica necesaria.