Mototaxi atropella a hombre mientras desayunaba en puesto de comida en Huacho

La familia aseguró que ya identificó la placa de la mototaxi y pidió acelerar las investigaciones para dar con el paradero del responsable

Tras ser atropellado por una mototaxi, un hombre identificado como Cristian Eduardo Suárez resultó gravemente herido mientras tomaba su desayuno en un puesto de comida ubicado en la vía pública, en la provincia de Huacho.

Ante lo ocurrido, sus familiares exigen justicia y piden a las autoridades que capturen al conductor que ya ha sido identificado y se haga responsable de los daños ocasionados tras no brindarle auxilio a la víctima.

FAMILIARES PIDEN JUSTICIA

Esta situación ha causado indignación entre los familiares, quienes ya tienen identificada la placa de la unidad y solo piden que se logre dar con su paradero. “Le pido por favor a los policías que avancen, que no sean tan lentos en buscarlo”, indicó la hermana de la víctima.

Asimismo, se identificó que el sujeto ya habría protagonizado accidentes similares con anterioridad y que este sería su segundo choque. “(...) este es su segundo choque, él tiene denuncia por maltrato a su pareja, lo que queremos es que lo detengan “, manifestó.

ESTADO DELICADO DE SALUD

Por otro lado, el estado de salud de la víctima es delicado, ya que el choque le provocó diversas lesiones y, en específico, daños en el hígado, por lo que deberá continuar sometiéndose a intervenciones médicas.