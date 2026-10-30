DIVIAC realiza intervenciones simultáneas contra presuntos extorsionadores en Trujillo y Virú

Dos presuntas organizaciones criminales conocidas como «La Nueva Jauría de San José» y «La Nueva Jauría de Virú» fueron intervenidas durante un operativo desplegado en las provincias de Trujillo y Virú, en la región La Libertad.

De acuerdo con las investigaciones, las agrupaciones estarían vinculadas a delitos de homicidio y extorsión agravada contra transportistas y comerciantes de Virú.

El operativo fue ejecutado mediante intervenciones simultáneas en distintos inmuebles y contó con una medida judicial que permitió el ingreso de los agentes y la captura de personas presuntamente involucradas en estos delitos, según informó el coronel Robert Trujillo, jefe de la DIVIAC.

OPERATIVO SIMULTÁNEO

El coronel Robert Trujillo explicó que las intervenciones se realizaron de manera sincronizada en Virú y Trujillo, como parte de las investigaciones por extorsión agravada contra el sector transporte y comerciantes de ambas jurisdicciones.

Asimismo, indicó que estas agrupaciones habrían operado anteriormente bajo otras denominaciones y que, para mantener su presencia delictiva, buscarían establecer alianzas con organizaciones criminales de mayor alcance.

INVESTIGAN PRESUNTOS VÍNCULOS CON ALIAS «YOLÍN»

Por otro lado, esta agrupación estaría presuntamente liderada por un sujeto conocido con el alias de «Yolín», quien tendría una orden de captura internacional por hechos vinculados a extorsiones, secuestros y actividades relacionadas con la minería ilegal.