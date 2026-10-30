Atacan con explosivo a discoteca Mamboo en Huacho y causan daños en su infraestructura

Unos delincuentes atacaron la discoteca "Mamboo", ubicada en el distrito de Huacho, aproximadamente a la 1:27 de la madrugada. Los sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y dejaron un explosivo en la puerta del establecimiento.

Asimismo, el artefacto detonó y terminó dañando gran parte de la infraestructura del local, lo que puso en alerta a los ciudadanos de la zona.

EXPLOSIÓN GENERÓ DAÑOS

Este suceso ha ocasionado daños considerables, ya que gran parte de la infraestructura del establecimiento se vio perjudicada. La puerta de acceso terminó totalmente destruida, además de los faroles, que también resultaron afectados.

Además, las viviendas aledañas sufrieron daños leves en sus infraestructuras a consecuencia de la detonación.