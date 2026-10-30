La Libertad: 95 mil habitantes de Alto Trujillo viven sin agua ni desagüe desde hace 15 años

Desde hace 15 años, cerca de 95 mil habitantes de Alto Trujillo enfrentan el poco acceso a los servicios de agua potable, numerosas familias deben comprar agua en baldes para cubrir sus necesidades básicas, pese a que denuncian que el recurso que reciben no reúne las condiciones adecuadas para el consumo humano.

La situación también afecta a niños, adultos mayores y mujeres gestantes. Las familias denuncian que deben reutilizar el agua para distintas actividades y que contar con un baño en condiciones adecuadas se ha convertido en un lujo.

FAMILIAS DE ALTO TRUJILLO DENUNCIAN AGUA EN MALAS CONDICIONES

Los vecinos aseguran que el agua distribuida mediante tanques y vendedores particulares presenta características que generan preocupación por su calidad y en algunos casos el agua llega con larvas, microorganismos y residuos.

Asimismo, denunciaron que deben pagar por baldes de agua para abastecerse durante la semana. Una de las residentes explicó que utiliza entre 20 y 25 baldes, mientras que otras familias deben limitar sus compras porque no cuentan con dinero suficiente para cubrir todas sus necesidades.

PROYECTO CHAVIMOCHIC: TERCERA ETAPA SIGUE PENDIENTE

La falta de agua también está relacionada con las demandas por el destrabe de la tercera etapa del proyecto Chavimochic, cuya ejecución permanece pendiente desde hace aproximadamente una década. De acuerdo con el reporte, la primera y segunda etapas se desarrollaron durante nueve años, mientras que la presa Palo Redondo registra alrededor del 70 % de avance en su construcción.