Joven muere tras caer a pozo de 30 metros de profundidad en Ica

Un joven de 23 años perdió la vida tras caer accidentalmente a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad. El hecho ocurrió en las instalaciones del Hotel Hacienda San Juan, ubicado en la región Ica.

De acuerdo con las primeras informaciones, el accidente se produjo cuando la víctima identificada como Carlos Ramos Valencia se encontraba laborando en el establecimiento como ayudante de cocina.

Testigos y allegados señalaron que el pozo no contaba con las coberturas adecuadas ni con señalización de peligro, lo que representaría una presunta negligencia por parte de los responsables del establecimiento.

Labores de rescate y exigencia de familiares

Equipos de bomberos y agentes policiales acudieron al lugar para el rescate en el abismo, constatando el deceso del trabajador. Pese a los esfuerzos durante las maniobras de auxilio, las lesiones por la caída provocaron el fallecimiento del joven en el lugar.

Ramos Valencia deja en la orfandad a un niño de tres años, mientras que sus familiares exigen a las autoridades que se profundicen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.