Vaticano otorga visto bueno a las Pampas de Pimentel tras supervisión para la visita del papa León XIV

La comitiva del Vaticano dio el visto bueno a las Pampas de Pimentel, ubicadas en la región Lambayeque, tras concluir la inspección de los espacios donde el papa León XIV oficiará una misa multitudinaria para cerca de un millón de fieles.

Una delegación eclesiástica y de seguridad recorrió el último fin de semana diversas zonas del norte del país como parte de los preparativos logísticos para la llegada del Sumo Pontífice el viernes 13 de noviembre.

Jorge Luis Chávez Cresta, coordinador de la región Lambayeque para la visita papal, informó que los trabajos de construcción del estrado principal registran actualmente un 35% de avance. Durante la supervisión, las autoridades verificaron el cumplimiento de las normativas de infraestructura y los accesos aprobados bajo estrictas medidas de seguridad.

Estructura y cronograma de culminación

El proyecto contempla la instalación de pilotes y zapatas de soporte en ambos extremos para garantizar la estabilidad total del escenario principal. Aunque por motivos de seguridad aún no se ha revelado el acceso principal que utilizará el Santo Padre, las autoridades confirmaron que todos los requerimientos técnicos presentados han sido aprobados sin observaciones.

Las labores de construcción en la zona norte tienen previsto culminar oficialmente el próximo 11 de noviembre. Tras finalizar la inspección de los diversos puntos asignados en el norte peruano, la comitiva retornará a Lima para posteriormente partir rumbo al Vaticano este lunes.