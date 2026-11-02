Lluvias torrenciales en el Norte: activan alerta por incremento del río Tumbes

Las precipitaciones en Tumbes que iniciaron el día de ayer continúan y siguen afectando la ciudad. El día de ayer, alrededor de las 10 de la noche, llegaron los ministros de Salud y Defensa para realizar acciones de contingencia por las fuertes lluvias.

Luis Dyer Fernández acudió al hospital Regional de Tumbes donde ha dispuesto la llegada de motobombas para realizar la extracción del agua estancada por las lluvias. En tanto, Rafael Belaúnde Llosa se dirigió a la zona de Bellavista, Panamericana Norte, entre otros y dispuso la evacuación de las aguas con apoyo del ejército peruano.

Ahora hay una alerta de un incremento del río Tumbes por las lluvias en la cuenca alta de Ecuador y el caudal se aproxima a los 1000 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, hasta la fecha, no hay actividades preventivas como la canalización hacia el río Tumbes o hacia un drenaje.

PUNTOS CRÍTICOS

En tanto, en Pampa Grande se solicita la evacuación de la zona, en Cerro Blanco se inundaron mas de 100 viviendas el año pasado y no fueron reubicados, por eso ahora exigen esta medida inmediata. La población pide desde hace varios meses que el gobierno regional seda terrenos, pero hasta ahora no hay una respuesta.

SITUACIÓN DEL TURISMO EN EL SECTOR

Los embates del clima han afectado el sector turístico, el cual ha disminuido, esto se debe, en primer lugar, a que el Ecuador está azotado por las lluvias lo que evita que sus ciudadanos puedan visitar hacia nuestras playas. En segundo lugar, los oleajes anómalos han destruido gran parte de los hoteles y restaurantes en Zorritos.

Los empresarios turísticos están preocupados porque por las lluvias activan las quebradas que discurren hasta el océano, además que el mar erosiona las playas y destruye la infraestructura hotelera de la zona turística de Zorritos.