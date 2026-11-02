Río Zarumilla se desborda y afecta distrito de Aguas Verdes en Tumbes

Ante las fuertes lluvias en Ecuador y el norte del país, los dos ríos principales de esta región, Tumbes y Zarumilla, han empezado a desbordarse. El río Tumbes ya se ha activado la alerta roja porque su caudal ha llegado a los 1021 metros cúbicos por segundo y se espera que se incremente o llegue a la ciudad, en tanto, ya empezó a inundar varios cultivos.

El río Zarumilla ha empezado a desbordarse hacia algunas viviendas en el distrito de Aguas Verdes como Puerto Perú y Tomás Arizola, que son dos comunidades ubicadas en las zonas bajas. Son aproximadamente 200 viviendas instaladas en el sector; el ejército peruano ha llegado para evacuar las aguas y ayudar a las familias.

SOLICITAN AYUDA A LAS AUTORIDADES

El año pasado se instalaron carpas en un coliseo, pero el alcalde distrital de Aguas Verdes no ha informado si hay donde evacuar a las familias que están perjudicadas por la inundación de sus viviendas.