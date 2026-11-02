Buenos Días Perú

02/11/2026

Río Zarumilla se desborda y afecta distrito de Aguas Verdes en Tumbes

Son aproximadamente 200 viviendas instaladas en el sector entre las que habrían afectados por el desborde del río Zarumilla en Tumbes.



Ante las fuertes lluvias en Ecuador y el norte del país, los dos ríos principales de esta región, Tumbes y Zarumilla, han empezado a desbordarse. El río Tumbes ya se ha activado la alerta roja porque su caudal ha llegado a los 1021 metros cúbicos por segundo y se espera que se incremente o llegue a la ciudad, en tanto, ya empezó a inundar varios cultivos.

El río Zarumilla ha empezado a desbordarse hacia algunas viviendas en el distrito de Aguas Verdes como Puerto Perú y Tomás Arizola, que son dos comunidades ubicadas en las zonas bajas. Son aproximadamente 200 viviendas instaladas en el sector; el ejército peruano ha llegado para evacuar las aguas y ayudar a las familias. 

SOLICITAN AYUDA A LAS AUTORIDADES

El año pasado se instalaron carpas en un coliseo, pero el alcalde distrital de Aguas Verdes no ha informado si hay donde evacuar a las familias que están perjudicadas por la inundación de sus viviendas.

 


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