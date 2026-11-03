Fenómeno El Niño en Perú: lluvias afectan calles y provocan inundaciones en Máncora

Los estragos del fenómeno El Niño ya se registran en el Perú. Las continuas lluvias en el norte del país han provocado inundaciones en las calles y viviendas de distintas zonas de Máncora, en Piura, generando alarma entre la población.

Durante un enlace en vivo, un equipo de Buenos Días Perú pudo constatar los daños ocasionados por las precipitaciones tanto en las vías como en las viviendas del distrito.

Los habitantes de Máncora también se encuentran en alerta por el riesgo de enfermedades. Según especialistas, la acumulación de agua y la exposición a aguas contaminadas podrían favorecer la aparición de casos de dengue y leptospirosis.

ESTUDIANTES PASAN A LA VIRTUALIDAD

Ante esta situación, se han suspendido las clases presenciales en las instituciones educativas del distrito. Los estudiantes reciben clases virtuales debido a que los colegios también han resultado afectados por las lluvias.

El alcalde electo de Máncora, quien aún no asume sus funciones, hizo un llamado a la población para organizar jornadas de limpieza en las calles, con el propósito de evitar la acumulación de agua y reducir los riesgos para los vecinos.

LIMA AMANECIÓ CON GARÚA

Las precipitaciones no solo vienen suscitando en el norte del Perú, sino que también en Lima. Las calles de la capital amanecieron mojadas debido a la garúa que comenzó durante la madrugada de este martes 3 de noviembre.