Lluvia intensa sorprende a la población de Chanchamayo tras días de calor

Alrededor de las 6 de la mañana en Chanchamayo, inició una lluvia de leve intensidad, pero con el transcurrir de las horas la precipitación se incrementó generando problemas en el tránsito y con los peatones que iniciaban su jornada laboral desde temprano.

Varias personas tuvieron que usar paraguas y cobertores de plástico contra la lluvia para movilizarse en la ciudad. Rápidamente, varios sectores se inundaron y ocasionaron problemas en el mercado El Óvalo.

Los comerciantes señalaron que las continuas precipitaciones afectan las calles y generan aniegos. Durante el recorrido de un corresponsal de Panamericana Televisión en la zona, observó a una adulta mayor quien tuvo que salir con una capa de plástico para cubrirse de la lluvia mientras vendía fruta en el mercado, pese al embate climático, la mujer dijo que debía salir a trabajar para ganar el sustento diario.

DEL CALOR A LA LLUVIA

Cabe destacar que las precipitaciones en Chanchamayo son recientes, pues hasta hace poco la región estaba sufriendo bastante calor, lo cual afectó los cultivos de frutas como naranja, plátano, papaya, que se han secado y produjeron pérdidas a los agricultores de la región.