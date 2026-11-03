Alcalde de Máncora pide ayuda al Gobierno para reparar daños tras inundación por fuertes lluvias

Ante los daños ocasionados por las fuertes lluvias en el norte del país, el alcalde distrital de Máncora, Manuel Cruz, exigió de manera directa el envío urgente de maquinaria pesada y recursos logísticos por parte del Gobierno central y regional.

En entrevista con Buenos Días Perú, la autoridad edil alertó que, pese a los oficios enviados al Ministerio de Vivienda, a la región Piura y a las instancias provinciales, la municipalidad no ha recibido respuestas concretas ni presupuesto para mitigar el impacto del agua.

Cruz detalló que la comuna ha tenido que destinar sus propios recursos económicos para atender los aniegos y las emergencias ocasionadas por las precipitaciones. En este sentido, especificó que el distrito requiere motobombas, retroexcavadoras, volquetes y un cargador frontal para realizar trabajos de descolmatación, limpieza de canales y evitar que el agua continúe ingresando a las casas.

Zonas afectadas y críticas a la gestión estatal

El burgomaestre indicó que las zonas más afectadas por la acumulación de agua y lodo incluyen sectores como 6 de Febrero, Primero de Mayo, La Molina y Santa Rosa. Asimismo, precisó que aunque la vía Panamericana Norte se mantiene transitable gracias a labores previas de limpieza y la instalación de cunetas ejecutadas con apoyo del Ejército, persisten graves limitaciones en la infraestructura local.

Finalmente, el alcalde cuestionó que las instituciones del Estado suelan demorar en la atención y prefieren que las cosas se malogren para recién intervenir, dejando a los gobiernos locales asumir los costos operativos de los daños.