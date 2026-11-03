Chimbote: exigen limpieza de basura y fiscalización en playa La Caleta

La playa La Caleta, ubicada en la bahía El Ferrol, en Chimbote, enfrenta un grave problema de contaminación por la acumulación de basura. Según la denuncia de vecinos, esta situación se ha agravado recientemente.

La orilla de la playa se ha convertido en un foco infeccioso por la acumulación de toneladas de residuos sólidos, plásticos, desmonte, desechos orgánicos y animales muertos, agravado por la falta de fiscalización.

Lo que genera gran preocupación es que al frente de esta playa se encuentra el centro médico más concurrido de Chimbote: el Hospital Público La Caleta, por lo que se tiene el temor que esta situación afecte la salud de los pacientes.

EXIGEN MÁS FISCALIZACIÓN Y LIMPIEZA

Debido a ello, los residentes hacen un llamado a la Municipalidad Provincial del Santa y a la Fiscalía del Medio Ambiente y de Prevención del Delito para que realizan las medidas respectivas que den solución a esta situación. Aunque hay organizaciones donde voluntarios acuden a realizar la limpieza de la playa, poco después se vuelve a ensuciar de basura.

Cabe destacar que, la pesca es una de las actividades principales de Chimbote, por lo que la limpieza de esta zona es de gran importancia, más aún cuando el fenómeno El Niño está generando cambios que afectan a la fauna marina y provocan escasez a la pesca artesanal.