¿Cómo será la misa del papa León XIV en Pampas de Pimentel en Chiclayo?

Las Pampas de Pimentel, ubicadas en Chiclayo, se encuentran en su fase final de acondicionamiento para albergar a cerca de un millón de personas durante la misa central del Papa León XIV, programada para el viernes 13 de noviembre de 2026.

Estos trabajos de nivelación de terreno y habilitación de accesos transforman esta zona desértica en un recinto oficial gestionado por las autoridades regionales para el esperado retorno a nuestro país del pontífice.

Distribución de sectores y aforo masivo

Claudia Chiroque, conductora de Buenos Días Perú, llegó hasta Chiclayo y corroboró que el espacio ha sido organizado en sectores identificados desde la letra A hasta la Q, con filas numeradas del 1 al 14 y los asistentes nacionales e internacionales pueden acceder a entradas gratis en Joinnus. La plataforma oficial de acreditación gestiona el acceso a través de puertas asignadas para los peregrinos que participarán en esta masiva concentración litúrgica.

Desafíos logísticos y cronograma de entrega

Uno de los principales retos ha sido contrarrestar los fuertes vientos del lugar, lo cual exigió rotar el escenario principal e instalar cortavientos laterales. La arquitectura del altar incorpora elementos de la identidad local como la totora y la estera, simulando caballitos de totora y ubicando a los santos peruanos en el estrado.

De acuerdo con el cronograma oficial, la infraestructura principal debe estar totalmente lista el 10 de noviembre, estableciéndose el día 11 como fecha límite para las pruebas de sonido finales. Estas acciones permitirán que el Papa León XIV recorra 660 metros lineales a bordo del papamóvil para saludar a los asistentes.