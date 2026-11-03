Programa Techo Propio: más de 7,500 familias en riesgo por falta de presupuesto

El programa Techo Propio enfrenta una crisis por falta de recursos, dejando en la expectativa a miles de beneficiarios que contaban con este respaldo para construir o adquirir su inmueble. José Salardi, director ejecutivo de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) señaló que son más de 7 mil 500 familias en riesgo.

“Son más de 7,500 familias con la expectativa de tener acceso a su vivienda que han cumplido con todos los trámites formales para ello, sin embargo, no hay capacidad de respuesta”, señaló el director ejecutivo de la CODIP.

El déficit presupuestario para cubrir la demanda de este año asciende a S/380 millones, sin embargo, la proyección financiera para el próximo año resulta desalentador, pues hay una partida presupuestaria que se ha contemplado que, prácticamente, es la mitad de la del año pasado, señaló Salardi.

¿QUÉ LUGARES SERÁN LOS MÁS AFECTADOS?

Dichos bonos familiares provocarían mayor afectación en Lima Metropolitana, Piura, Lambayeque, Chiclayo e Ica, lugares donde hay mayor necesidad por adquirir un bien. Ante la falta de subsidios y los altos costos del mercado formal, muchas familias se ven acorraladas a opciones de alto riesgo para conseguir un espacio dónde vivir.

Las familias exigen al Ejecutivo una ampliación presupuestaria inmediata para salvar el programa de este año y evitar que el presupuesto del próximo periodo condene a más peruanos a la precariedad habitacional.