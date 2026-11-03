Reportan disminución en exportación de anchoveta en Puerto de Salaverry

Las intensas lluvias registradas en el norte del país y el incremento de la temperatura en el mar por el fenómeno El Niño han provocado una reducción significativa en la exportación y captura de anchoveta, así como de sus derivados como la harina y el aceite de pescado.

Directivos del sector portuario informaron que los niveles de captura durante la primera campaña del año han sido considerablemente bajos, afectando las operaciones desde el puerto de Salaverry, en la región La Libertad.

El calentamiento del mar ha ocasionado que las especies habituales de captura migren hacia otras zonas, propiciando la aparición temporal de especies alternativas como el perico y el pulpo en los mercados locales. Diego Cassinelli, gerente general del puerto de Salaverry, señaló que la capacidad operativa del puerto se mantiene amplia con bajos niveles de congestión, constituyendo una alternativa ante posibles afectaciones en otros terminales como Paita o Chancay.

Preocupación en operadores logísticos

Paralelamente, la posibilidad de interrupción de carreteras en el interior del país a causa de las precipitaciones genera gran preocupación entre los operadores logísticos debido a la inexistencia de rutas de cabotaje marítimo consolidadas. César Ballón, director de la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor), indicó que a pesar de que en crisis pasadas se logró mantener la cadena logística, los plazos y costos operativos se incrementan considerablemente.

Evalúan planes pilotos y coordinación de acciones

Ante este escenario, los gremios portuarios y operadores evalúan planes piloto de cabotaje marítimo como una estrategia logística indispensable para movilizar carga esencial y prevenir un eventual desabastecimiento en el territorio nacional. Las autoridades del sector enfatizan la necesidad de coordinar acciones inmediatas entre el sector público y privado para mitigar los efectos adversos en la economía.