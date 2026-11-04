Marina de Guerra dispone el cierre de 20 puertos y terminales por oleajes anómalos

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) dispuso que un total de 20 puertos y terminales del litoral centro del país permanezcan cerrados debido a la presencia de oleajes de ligera a moderada intensidad.

De acuerdo con el reporte actualizado el martes 3 de noviembre a las 16:00 horas del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y la Marina de Guerra del Perú, informó que actualmente hay 106 puertos abiertos y 20 cerrados en todo el territorio nacional.

Según las previsiones de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), los oleajes continuarán hasta el domingo 8 de noviembre. Ante este panorama, la autoridad marítima recomendó suspender las actividades pesqueras, acuícolas, turísticas y recreativas para evitar situaciones de riesgo.

CHIMBOTE Y SAMANCO CONCENTRAN VARIOS PUERTOS CERRADOS

En la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Chimbote, las restricciones comprenden la Caleta Santa, la Caleta Coishco, el Puerto Chimbote, el Terminal Multiboyas Chimbote, los muelles 1 y 2 del Terminal Portuario Chimbote y el Muelle Portuario Sider “C”.

La medida también alcanza al Puerto Samanco, el Puerto Casma y las caletas El Dorado, Los Chimius, Tortugas y La Gramita. Estos puntos permanecerán inhabilitados mientras continúen las condiciones marítimas que representan un riesgo para las actividades en el litoral.

CHANCAY, HUACHO Y SAN JUAN TAMBIÉN REGISTRAN RESTRICCIONES

Por otro lado, la medida también comprende para el Puerto Huacho y las caletas Carquín y Vegueta. Mientras tanto, en la jurisdicción de Chancay permanecen cerrados el Terminal Multiboyas BPO, los muelles 1 y 2 del TPMC y el Puerto Chancay (Bahía).