Extranjero que desafió a Migraciones en redes sociales será expulsado del país

El personal de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional, expulsaran a un ciudadano venezolano luego de ser intervenido en la región Ica. El extranjero había generado polémica días antes tras publicar un video en redes sociales en el que retaba públicamente a las autoridades migratorias.

“Vengan por mí, no se tarden”, fue el mensaje que difundió en plataformas digitales, donde su publicación provocó diversas reacciones y pedidos para que las autoridades tomaran medidas.

Tras conocer el caso, personal de Migraciones inició las acciones para ubicar al ciudadano extranjero y logró intervenirlo en los alrededores de la ciudad de Ica. La entidad informó que el procedimiento se realizó conforme a las disposiciones legales vigentes.

MIGRACIONES INTERVINO AL EXTRANJERO EN ICA

De acuerdo con la información proporcionada por Migraciones, al ciudadano venezolano se le atribuyen conductas que atentarían contra el orden público, el orden interno y la seguridad ciudadana.

La intervención se llevó a cabo con el apoyo de efectivos de la Policía Nacional. Tras el procedimiento, la entidad dispuso su expulsión del territorio peruano, de acuerdo con las medidas administrativas correspondientes.

MIGRACIONES RECUERDA QUE SE DEBEN DE RESPETAR LAS LEYES

Por otro lado, Migraciones recordó que toda persona extranjera que ingresa y permanece en el Perú tiene la obligación de respetar las leyes y disposiciones nacionales, advirtiendo que el incumplimiento de normas puede dar a la aplicación de medidas administrativas.