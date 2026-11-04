Artesano chiclayano confecciona paño y sudarios para la visita del papa León XIV

El reconocido maestro bordador Lucio Chancafe Liza ha elaborado un paño exclusivo para la Santísima Cruz de Chalpón y dos sudarios destinados al Señor del Costado de Santa Cruz, en Chiclayo.

Dichos trabajos se realizan con motivo de la visita del papa León XIV al norte del país. La obra principal consiste en un manto litúrgico que será presentado en la misa central que realizará el sumo pontífice en las pampas de Pimentel.

Tiempo de confección de piezas

Asimismo, las piezas complementarias acompañarán a las imágenes durante las actividades litúrgicas programadas. Según detalló el creador, la confección de ambas piezas textiles requirió más de tres meses de trabajo continuo y minucioso.

Cabe resaltar, que el paño de la Cruz de Chalpón tomó un tiempo de elaboración de dos meses y medio y contó con la participación de cuatro personas, mientras que cada sudario se confeccionaron en aproximadamente veinte días.

Trayectoria de maestro bordador

El artífice ejecutó estas labores respaldado por una trayectoria de 53 años en el arte de la bordaduría tradicional. Su taller familiar mantiene un vínculo histórico con las hermandades locales desde la época de su padre.