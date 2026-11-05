Dengue en Tingo María: establecimiento de salud reporta falta de camas y personal

A pesar de registrarse un brote de dengue, el Hospital de Tingo María se encuentra colapsado debido a que 24 pacientes provenientes de otros centros de salud llegaron para recibir atención tras ser víctimas de esta enfermedad.

El director del hospital, Ricardo Díaz Bardales, expresó su preocupación ante el incremento progresivo de casos de dengue, ya que anualmente el establecimiento recibe alrededor de 164 pacientes con esta enfermedad. Sin embargo, a raíz del Fenómeno El Niño, esta cifra ha aumentado.

HOSPITAL EN CRISIS

El director expresó su molestia ante la falta de apoyo por parte de las autoridades frente al colapso del hospital, ya que la escasez de recursos resulta insuficiente para atender la cantidad de pacientes que llegan desde diferentes partes de la región.

“Ya las camas están colapsadas, no tengo personal para poder afrontar este brote de una epidemia”. manifestó solicitando la ayuda correspondiente para los pacientes que se encuentran varados.

SOLITO AYUDA AL MINSA

Por otro lado, Ricardo Díaz indicó que sostuvo una conversación con el ministro de Salud, Luis Dyer, y espera que la situación se solucione lo antes posible, ya que entre los pacientes afectados se encuentran adultos mayores y niños que están en una situación de desamparo.