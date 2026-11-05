Tumbes: lluvia torrencial con descargas eléctricas dejan a cerca de 20 poblados incomunicados

Las fuertes precipitaciones en el norte del país continúan durante la madrugada. Las avenidas frente al mercado de Tumbes se han convertido en enormes ríos que arrastran lodo y basura que se encontraba en los alrededores; esta situación ha generado el colapso del sistema de drenaje.

VEINTE POBLADOS INCOMUNICADOS

Las tres provincias de la región: Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar, fueron azotados por tormentas eléctricas y fuertes vientos en la madrugada. En Contralmirante Villar se activaron seis quebradas dejando aislados a cerca de 20 poblados y a 1,500 familias incomunicadas.

La interrupción de las vías dificulta el traslado de los ciudadanos para su abastecimiento de alimentos, medicinas y productos básicos. Ante esta situación, piden la pronta ayuda de las autoridades, pues entre los afectados hay población vulnerable como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

NO HAY PRESENCIA DE AUTORIDADES

Pese a la situación, las autoridades aún no realizan acciones para evacuar las aguas tampoco hay presencia de Defensa Civil ni de motobombas, aunque estas zonas se inundan año tras año durante época de lluvias. En tanto, las municipalidades han informado que, si bien hay motobombas, no hay combustible para movilizarlas y operarlas para la evacuación de las aguas.