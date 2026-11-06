Pelícanos invaden calles por falta de alimento en terminal pesquero de Pisco

En el terminal pesquero del distrito de San Andrés, en Pisco, la situación de la fauna se agrava cada vez más debido a la falta de alimentos. Esta problemática viene generando preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente por la situación de los pelícanos.

Estos animales, ante la escasez de alimento provocada por el calentamiento del mar a raíz del Fenómeno El Niño, han comenzado a desplazarse hasta las calles en busca de comida.

BLOQUEAN EL PASO

Ante la desesperación de las aves por conseguir alimento, también se ha visto perjudicado el tránsito de personas y vehículos, ya que estas cruzan de manera inesperada, obligando a los ciudadanos a tomar precauciones para evitar lastimar a los animales.

Por otro lado, no solo las aves se han visto afectadas por esta situación, sino también los pescadores, debido a que la escasez de recursos marinos ha perjudicado el desarrollo de sus actividades laborales en la zona.