Trujillo: estructura metálica de grifo se desploma y genera preocupación

El colapso del techo de un grifo en el distrito del Porvenir en la ciudad de Trujillo ha generado preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre los transeúntes y consumidores, quienes estuvieron expuestos a un riesgo constante.

La estructura metálica, que tenía aproximadamente seis metros de altura, afortunadamente no dejó personas heridas entre quienes se encontraban en el lugar al momento del colapso.

Asimismo, las autoridades han cercado la zona y dispuesto el cierre del grifo mientras continúan las investigaciones correspondientes.

SE REALIZARON TRABAJOS EN EL TECHO

Según la información recopilada, se habían realizado trabajos de mantenimiento en la infraestructura del techo y, al momento de culminar dichas labores, la estructura terminó colapsando.