Bypass Pachacútec se convierte en foco infeccioso tras dos días de inundación

La situación en el bypass Pachacútec, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, continúa siendo crítica debido a la acumulación de agua de lluvia. Las precipitaciones registradas durante el último día han perjudicado las labores de limpieza que viene realizando el personal de EMAPE para retirar el agua de esta vía.

Asimismo, con la ayuda de cinco motobombas de la Municipalidad de Lima se viene realizando los trabajos de retiro de agua. Sin embargo, se espera la llegada de otras dos unidades en las próximas horas para reforzar las labores de drenaje y acelerar la evacuación del agua acumulada.

Asimismo, el tránsito vehicular permanece restringido debido al elevado nivel de agua y lodo. Personal de Serenazgo se encuentra en ambos extremos del bypass para impedir el ingreso de vehículos y evitar que queden atrapados, como ha ocurrido en otros puntos de Lima Sur.

LLUVIAS RETRASAN TRABAJOS DE LIMPIEZA

Según informó el personal de EMAPE, las precipitaciones registradas desde el día anterior han dificultado el retiro del agua, por lo que todavía no existe un tiempo estimado para culminar los trabajos.

Además, la acumulación de agua durante aproximadamente dos días ha convertido este sector en un posible foco infeccioso, debido a la gran cantidad de arena colocada para contener el agua ha provocado que los alrededores.

VECINOS TEMEN NUEVAS INUNDACIONES

Por otro lado, la persistencia de esta emergencia ha generado preocupación ante la posibilidad de que se registren precipitaciones de mayor intensidad en los próximos meses.