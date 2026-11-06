Lluvias azotan Piura y generan inundaciones en varias localidades

Las lluvias perjudicaron la transitabilidad y afectaron viviendas y negocios, mientras el Senamhi pronostica altas temperaturas para los próximos días

Las intensas lluvias continúan azotando la región Piura. Las precipitaciones comenzaron el día de ayer, cerca de las 2:00 p. m., tal como lo había pronosticado el Senamhi, y afectaron principalmente a la provincia de Ayabaca y a los distritos de Tambogrande y Chulucanas.

Asimismo, en Ayabaca, las lluvias no fueron el único factor perjudicial, ya que también se registraron fuertes vientos que alcanzaron los 40 kilómetros por hora, además de truenos y relámpagos que alarmaron a los pobladores.

CALLES INUNDADAS

Las afectaciones no se limitaron a las provincias, sino que también llegaron a la ciudad de Piura, donde las intensas precipitaciones ocasionaron inundaciones que perjudicaron la transitabilidad vehicular y peatonal, además de afectar diversas viviendas y negocios de la zona.

Por otro lado, esta situación ha generado preocupación entre la población, debido a que el Senamhi ha pronosticado para los próximos días una ola de intenso calor en la ciudad.