Senamhi advierte alerta extrema por tormentas eléctricas y fuertes vientos en Tumbes

Tumbes sigue golpeado por las inundaciones debido a las fuertes lluvias que se registraron en la región, aunque esta madrugada no se ha reportado nuevas precipitaciones, aún no se realizan trabajos para la evacuación de las aguas.

La acumulación de las aguas genera la proliferación de insectos, esto alarma a la población por el posible aumento de casos de dengue, entre otras enfermedades. Lamentablemente, las autoridades han informado que no hay motobombas para evacuar las aguas.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) del Perú, advirtió alerta extrema en la región por la ocurrencia de lluvias eléctricas y vientos huracanados en las próximas horas, situación que causaría más caos en las tres provincias de la región.

VISITA DE KEIKO FUJIMORI Y REINSTALACIÓN DE HOSPITAL DE CAMPAÑA

Se ha anunciado la llegada de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien dijo que estará supervisando la reinstalación del hospital de campaña, que el día de ayer se desarmó porque el estadio Mariscal Cáceres donde se colocó quedó inundado por las lluvias.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo criticó la elección del lugar y solicitó que se reubique en una zona que garantice la seguridad e integridad ante las emergencias climáticas, además, invocó a la Fiscalía de Prevención del Delito y a la Contraloría investigar esta situación y encontrar a los responsables que han dirigido la instalación del hospital de campaña en una zona vulnerable y sin techado.