Atacan a motociclista extranjero en Arequipa: Policía investiga presunto ajuste de cuentas

El día de ayer, jueves 5 de noviembre, durante la tarde, un ciudadano colombiano de 32 años, identificado como Juan Daniel Salazar Grajales, perdió la vida cuando se trasladaba en una motocicleta.

La persecución inició en el distrito Mariano Melgar, Arequipa, donde dos sujetos en moto lo intervinieron y persiguieron hasta la avenida Los Incas, frente a la Universidad Continental, donde le dispararon hasta ocho veces.

En tanto, su acompañante quedó herido y fue trasladado al hospital Honorio Delgado, hasta el área de traumashock.

¿LUCHA POR EL CONTROL DE LAS EXTORSIONES EN AREQUIPA?

De acuerdo a información preliminar de la policía, este ataque sería un ajuste de cuentas porque el ciudadano colombiano se dedicaría al préstamo de dinero en la modalidad “gota a gota”.

Las autoridades sospechan que se trataría de un conflicto de la banda conocida como “los alemanes”, que serían remanentes de la banda “los orientales” en Arequipa y estaría en conflicto por el control de las extorsiones en esta ciudad.