Papa León XIV en Chiclayo: conoce los lugares que recorrerá el sumo pontífice

La ciudad de Chiclayo se prepara para recibir a cerca de un millón de visitantes, pero detrás de las calles y los preparativos para las ceremonias religiosas persisten problemas de infraestructura, saneamiento y seguridad.

El regreso de Robert Prevost, quien fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, representa un acontecimiento histórico para la región Lambayeque. Su vínculo con la ciudad ha despertado entusiasmo entre los pobladores, comerciantes y autoridades.

En una cobertura especial de Claudia Chiroque, se pudo evidenciar, la preparación para este encuentro y las necesidades que todavía enfrenta Chiclayo, en las que resalta el deterioro de las redes de agua y alcantarillado, las inundaciones y la falta de obras en los sectores más vulnerables.

CHICLAYO SE PREPARA PARA RECIBIR AL PAPA LEÓN XIV

Entre los principales preparativos destaca la construcción del altar en las Pampas de Pimentel, donde el papa León XIV celebrará una misa el viernes 13 de noviembre. La estructura tendrá 60 metros de extensión y contará con 14 accesos para recibir a los fieles

Asimismo, se estima la llegada de aproximadamente un millón de visitantes, situación que también representa una oportunidad económica para los comerciantes y empresarios turísticos.

OBRAS PENDIENTES GENERAN PREOCUPACIÓN

Por otro lado, uno de los principales problemas continúa siendo el sistema de agua y alcantarillado, que debieron renovarse desde 2012, pero el proyecto permaneció paralizado durante años. Además, tras el ciclón Yaku de 2023, colapsaron 13 emisores principales y 15 secundarios, mientras que las reparaciones todavía no han concluido.