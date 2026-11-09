Obras en Pampas de Pimentel registran 80% de avance para misa del papa León XIV

Los preparativos y la instalación del escenario para la multitudinaria misa que oficiará el papa León XIV el próximo viernes 13 de noviembre en las Pampas de Pimentel, en Chiclayo, registran un avance general del 80 %.

Un equipo de Buenos Días Perú llegó al lugar donde los terrenos ya han sido nivelados y subdivididos por cuadrantes, mientras que el estrado principal registra un progreso de entre el 85 % y 90 %, adaptando su orientación debido a las condiciones de viento en la zona.

Asimismo, las estructuras destinadas a los coros presentan un avance cercano al 90 %, quedando pendientes las zonas del obispado y el área posterior para el ingreso del pontífice. Las autoridades establecieron el 10 de noviembre como plazo para la entrega del terreno, mientras que la infraestructura complementaria, que incluye 20 pantallas gigantes y equipos de sonido, deberá quedar lista el 11 de noviembre para iniciar las actividades el día 12.

Servicios, abastecimiento y seguridad

En materia de servicios e higiene, el plan operativo contempla la instalación de un total de 1,500 baños distribuidos en los flancos de la infraestructura, una cifra similar a la utilizada en Las Palmas en el año 2018 durante la visita del papa Francisco. Adicionalmente, en coordinación con el sector Salud, el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Distrital de Pimentel, se ha programado la distribución de tres millones de botellas de agua.

Como parte de las medidas frente a las altas temperaturas, los bomberos recorrerán la zona con mangueras para rociar agua y aliviar el calor durante la misa. Por su parte, la Policía Nacional ha restringido los accesos hacia el perímetro del estrado principal para garantizar el orden ante la congregación de fieles.