Lambayeque: intensas lluvias activan quebradas y dejan calles anegadas en Motupe y Olmos

Las constantes e intensas lluvias registradas en la sierra de Lambayeque provocaron un incremento en el caudal del río Zaña, causando el colapso del puente artesanal que conecta con el caserío de Sorronto.

La crecida del afluente, cuyo cauce atraviesa zonas como Mocupe hasta desembocar en la playa de Lagunas, arrastró la estructura de acceso, dejando incomunicados a los pobladores de la mencionada zona.

Hombres, mujeres y niños de la comunidad se ven obligados a arriesgar su integridad cruzando el cauce para llegar a sus destinos. El constante incremento del caudal mantiene en alerta a las localidades ribereñas por el peligro que representa el paso informal sobre la corriente.

Calles anegadas y riesgo de bloqueo de accesos

Los distritos de Motupe y Olmos soportaron fuertes lluvias que dejaron varias vías completamente anegadas por la acumulación de agua. El mismo panorama se presentó en la provincia de Santa Cruz de Succhabamba, donde la fuerza de las precipitaciones originó la activación de diversas quebradas en los sectores aledaños.

Cabe resaltar, que las autoridades advierten que, de continuar el mal tiempo, las carreteras de la región Lambayeque podrían quedar completamente bloqueadas, dificultando el tránsito de residentes y visitantes.