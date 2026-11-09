Chimbote: confirman tercer fallecimiento por dengue

En menos de una semana, Áncash registró su tercera víctima por el dengue. Se trata de una mujer de 42 años que fue ingresada al hospital San Ignacio de Casma, donde no la habrían atendido correctamente.

La familia denunció que ella fue ingresada con síntomas de fiebre, pero en el hospital le dieron de alta, pese a que tenía cuadro de dengue. Horas después de regresar a su vivienda, la mujer empezó a sentir un fuerte dolor en el pecho y dificultad para respirar, sus parientes la llevaron nuevamente el hospital, pero llegó sin signos vitales.

CASMA EN EMERGENCIA

Según información local, los pacientes graves de la provincia de Casma están siendo trasladados al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón en Chimbote, debido a que las altas temperaturas y la contaminación han provocado la proliferación del dengue.

Una mujer de 42 años es la tercera victima en Áncash, luego del fallecimiento de un niño de 11 y un anciano. Pese a la fumigación constante, las cifras van en aumento diariamente.

El esposo de la fallecida se encuentra muy preocupado, pues para recuperar el cuerpo tendría que pagar todos los gastos, pero no tiene los recursos. Comentó que ellos pensaban que su esposa tenía gripe y no pensaron que ella iba a fallecer. La familia asegura que hubo neglibgencia en el hospital, porque le dieron de alta, pero su cuadro se complicó y perdió la vida.