Tumbes: instalan tres albergues para damnificados por el fenómeno El Niño

Debido a las constantes lluvias y el desborde de los ríos por el fenómeno El Niño, las autoridades han instalado tres albergues temporales en la región Tumbes. En el distrito de Aguas Verdes se han colocado 16 carpas que están siendo ocupadas por las 48 familias del sector de Puerto Perú, que semanas atrás fue afectado por el desborde del río Zarumilla.

En la institución educativa El Gran Chilimasa, ubicado en Aguas Verdes, se cuenta con 25 carpas tipo iglú donde se espera la llegada de familias damnificadas. En este punto se ha indicado que las familias afectadas que aún se encuentren en Puerto Perú acudan a estos sectores para protegerse.

En el Complejo Deportivo Alberto Terranova en Tumbes, se han instalado 25 carpas tipo iglú para atender a los afectados en el sector Bellavista y San José que han sido identificados como vulnerables por Defensa Civil por su ubicación en zona baja, además, hay tres módulos para atender a los damnificados. Cabe destacar que, este complejo cuenta con un techo y con servicios básicos para atender a los damnificados.

GARANTIZAN AYUDA HUMANITARIA

Según informaron las autoridades, el Estado garantiza que la población refugiada reciba ayuda humanitaria, como víveres, agua, medicinas, repelentes, alcohol medicinal, útiles de aseo, programas para niños, entre otros servicios básicos.