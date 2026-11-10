Papa León XIV en Cusco: avanzan montaje de estrado para misa en Plaza Mayor

Las autoridades en Cusco realizan el montaje de estructuras metálicas y estrados en el atrio de la catedral de la Plaza Mayor, labores que se suman a los trabajos previos ejecutados en la explanada de Sacsayhuamán de cara a la visita del papa León XIV.

De acuerdo con el cronograma oficial, el arribo del pontífice a la ciudad imperial está previsto para este domingo 15 de noviembre a las 10:00 a. m., para luego trasladarse a Sacsayhuamán a las 10:30 a. m. y sostener un masivo encuentro con los fieles. Posteriormente, a las 11:45 a. m., el líder católico encabezará el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor, manteniendo el cumplimiento de los plazos establecidos por los organizadores.

El Arzobispado del Cusco confirmó que los códigos QR habilitados como pases de ingreso para los recintos principales se encuentran totalmente agotados, limitando el acceso directo a los espacios oficiales. La capacidad logística establecida permitirá albergar a aproximadamente 80 mil asistentes en la explanada de Sacsayhuamán y a unas 35 mil personas en la Plaza Mayor, zonas donde se instalarán pantallas gigantes para facilitar la visualización de las ceremonias litúrgicas y actos programados.

Habilitación de espacios alternativos

Ante la alta demanda ciudadana y el agotamiento de las acreditaciones en los aforos principales, el comité organizador dispuso la instalación de pantallas gigantes complementarias en dos puntos estratégicos del centro histórico. Estas estructuras informativas estarán ubicadas en la Plaza Regocijo y en la Plaza San Francisco, permitiendo que el público que no logró obtener pases participe de manera ordenada en las actividades pastorales.

Avances dentro de plazos

Las autoridades locales reafirmaron que las labores de instalación estructural en ambos escenarios avanzan dentro de los plazos previstos, garantizando las condiciones logísticas necesarias para el desarrollo de la agenda papal.