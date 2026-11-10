Pucallpa: grifos se quedan sin combustible tras bloqueo de vías por huaico

Pucallpa atraviesa una situación de emergencia debido a la escasez de combustible que afecta a la región desde hace una semana. El desabastecimiento se originó tras el bloqueo de la carretera en el sector de Santa Rosa, en Aguatia, provocado por un huaico que impide el tránsito normal de los camiones cisterna hacia la zona.

Como resultado, establecimientos de distribución como el grifo Petroperú y su planta principal se encuentran con las puertas cerradas y sin atención al público, mientras que los escasos volúmenes de combustible que logran ingresar se comercializan a precios elevados.

El sector transporte se ha visto afectado, al igual que la economía de los ciudadanos, quienes reportan un incremento en las tarifas de pasajes. Asimismo, el encarecimiento generalizado del costo de vida y de los productos de primera necesidad genera malestar entre la población.

Reclamos de transportistas y limitación de cisternas

Los transportistas y residentes de la zona han manifestado su preocupación ante la falta de soluciones para restablecer la conectividad vial completa. Si bien algunas cisternas han logrado ingresar de manera esporádica a la ciudad, las autoridades y gremios locales advierten que el volumen recibido resulta insuficiente para abastecer la alta demanda del mercado en Pucallpa y sus alrededores.

La situación cobra mayor relevancia al registrarse a solo cinco días de la llegada del Sumo Pontífice, poniendo bajo fiscalización la capacidad de respuesta ante emergencias logísticas. Mientras tanto, la planta distribuidora de Petroperú permanece inoperativa en su fachada principal, a la espera de que los trabajos de rehabilitación vial permitan el flujo continuo de combustible y la normalización del servicio en toda la región.