Chimbote: pescadores comparten peces con pelícanos ante crisis por El Niño

El fenómeno El Niño no solo perjudica el abastecimiento de alimento para los ciudadanos, sino que muchos animales marinos también buscan sustento ante la escasez provocada por el excesivo calentamiento del mar.

Es el caso de los pelícanos que llegan hasta el terminal pesquero en Chimbote en busca de alimento. Esta difícil situación conmueve a vecinos, comerciantes y a pescadores que terminan compartiendo lo que pescan con estos animales, tal como se observa en un video que se ha viralizado en redes sociales.

ANIMALES LUCHAN POR SOBREVIVIR

El calentamiento del mar provoca que el alimento regular de estos animales, la anchoveta, huya hacia zonas más frías y profundas, provocando que estos y otros animales marinos queden afectados.

Esta situación se repite con otras especies como los lobos marinos o los pingüinos de Humboldt, quienes pasan un momento crítico por los efectos del fenómeno El Niño.

PINGÜÍNOS DE HUMBOLDT EN CRISIS

Pese a que se trata de una especie en peligro de extinción, los Pingüinos de Humboldt se encuentran en crisis ya que además de solo tener 5 mil en el país, sufren la carencia de alimento por efectos del fenómeno El Niño.