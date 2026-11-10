Presentan fósil de cachalote prehistórico con cráneo asimétrico hallado en Arequipa

Investigadores del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos presentaron los restos fósiles de un cachalote prehistórico, bautizado como Scaphokogia huachafo, cuyos restos fueron descubiertos a mediados de la década de 1990 en la región Arequipa.

El espécimen destaca a nivel mundial por poseer una estructura craneal extraordinariamente asimétrica, con una inusual orientación de la cabeza hacia abajo que diferencia radicalmente su anatomía en comparación con los cetáceos modernos.

Los análisis y mediciones determinaron que esta configuración ósea única formaba parte de un sistema de ecolocalización altamente evolucionado, utilizando un cañón sónico para ubicar y capturar presas enterradas bajo el lodo marino. Durante la presentación oficial, el paleontólogo Mario Urbina y el investigador Dan Omura detallaron que estas adaptaciones morfológicas responden a estrategias de alimentación desarrolladas en los antiguos océanos del territorio peruano.

Análisis geomorfométrico y valor científico

Los especialistas recurrieron a tecnologías de escaneo 3D, herramientas que permitieron cooperar con científicos internacionales en la realización de análisis geomorfométricos. Estas evaluaciones digitales facilitaron el establecimiento exacto del grado de asimetría craneal y la comparación detallada con otros especímenes previamente registrados en el ámbito paleontológico nacional.

Cabe resaltar, que el descubrimiento de este cachalote prehistórico constituye una valiosa evidencia sobre la extraordinaria diversidad biológica que albergaba el mar peruano en eras remotas.