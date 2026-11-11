Familia denuncia presencia de lagartos y boas bajo su vivienda tras crecida de ríos en Iquitos

Una familia en el distrito de Punchana, en Iquitos, denunció que debajo de su vivienda se refugian diversos animales silvestres, entre ellos lagartos, boas y serpientes, tras la reciente crecida de los ríos y las intensas lluvias registradas en la zona.

De acuerdo con la propietaria afectada, los reptiles aprovechan las condiciones de inundación en la parte baja de la estructura para instalarse y han visualizado tres especímenes de menor tamaño y un ejemplar adulto, el cual suele aparecer cuando el caudal del agua aumenta.

La presencia de estos animales representa una amenaza constante debido a que la familia cría aves de corral en el área inferior de la casa, existiendo el temor de que los reptiles ataquen a los animales domésticos.

Piden intervención urgente de autoridades

Los vecinos de la zona indicaron que han escuchado sonidos de boas y caimanes golpeando el agua con la cola, lo que genera zozobra. Los residentes señalaron que la situación se vuelve crítica durante las precipitaciones, momento en el cual el nivel del agua se eleva y facilita el desplazamiento de las especies silvestres hacia los cimientos de las viviendas.

Por ello, los pobladores afectados exigen la intervención urgente de las autoridades competentes y del personal especializado para realizar una evaluación técnica de la zona y proceder con el retiro de los animales.