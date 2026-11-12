Lluvias intensas generan preocupación en Huamanga: agua ingresó a viviendas y establecimientos

Las consecuencias del fenómeno de El Niño continúan afectando a distintas regiones del país. Esta vez, una lluvia torrencial azotó durante aproximadamente 30 minutos la provincia de Huamanga, en Ayacucho, generando preocupación entre sus habitantes.

Ante esta situación, cientos de ciudadanos solicitaron a las autoridades que adopten las medidas preventivas correspondientes para evitar posibles emergencias y consecuencias que lamentar.

CALLES CON SISTEMA DE DRENAJE

Ante esta situación, que ya se ha registrado en ocasiones anteriores en la ciudad, algunas calles cuentan con sistemas de drenaje pluvial para evitar inundaciones prolongadas.

Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes para impedir las filtraciones de agua en viviendas, negocios e instituciones educativas, que también resultaron afectadas por las intensas lluvias.