Papa León XIV en Perú: suspenderán vuelos y transporte terrestre el 15 de noviembre en Cusco

Mientras en Cusco se espera con mucha alegría y expectativa la llegada del papa León XIV, ya se ponen en marcha algunas medidas restrictivas para la seguridad del pontífice.

SUSPENDEN VUELOS EL DOMINGO 15

El aeropuerto Alejandro Velasco Astete ha suspendido sus operaciones para este domingo 15 de noviembre desde las 7:45 a.m. hasta las 3:05 p.m. El pontífice llegará este domingo a las 10 de la mañana a Cusco y se desplazará a Sacsayhuamán y, posteriormente, a la Plaza Mayor de la ciudad.

Con esta suspensión de vuelos se ha afectado 14 salidas aéreas y más de 6 mil pasajeros serán perjudicados. Ante esta situación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha autorizado que el aeropuerto opere de forma ininterrumpida las 24 horas durante los días 14 y 16 de noviembre para facilitar la reorganización y reprogramación de los vuelos.

TERMINAL TERRESTRE Y TRANSPORTE URBANO SE SUSPENDERÁN

La Municipalidad Provincial del Cusco también ha organizado la restricción del transporte urbano para el día domingo, por lo que desde las cero horas no habrá movilidad en la ruta por la que se trasladará el papa León XIV. Asimismo, el Terminal Terrestre tampoco estará atendiendo.

Desde el sector salud se ha dispuesto 28 ambulancias y se instalarán 24 puestos médicos, así como puntos de hidratación para la gran afluencia de personas que llegarán a esperar al santo padre.