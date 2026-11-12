Papa León XIV: trabajador muere tras caer arco de bienvenida que construían en Chiclayo

Un trabajador falleció tras caer desde lo alto de un arco en construcción que colapsó parcialmente; la estructura se ubicaba en la urbanización El Santuario, en la ciudad de Chiclayo.

El arco era una de las obras que las autoridades ejecutan para darle la bienvenida al papa León XIV, quien tiene programada una actividad en el santuario Nuestra Señora de la Paz.

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

Tras la caída de parte de la estructura, personal de salud acudió al lugar a bordo de una ambulancia para intentar socorrer al trabajador; sin embargo, ya había fallecido.

Vecinos señalaron que el obrero, Leonel Iparraguirre, no contaba con los implementos de seguridad normativos mientras realizaba labores en la parte alta de la estructura.