Papa León XIV en Perú: pontífice se reunirá con los pueblos amazónicos en Pucallpa

Este domingo 15 de noviembre, el papa León XIV llegará a Pucallpa como parte de su gira apostólica por el Perú, luego de estar durante la mañana en la ciudad Imperial del Cusco, alrededor de las 3 de la tarde se trasladará a la región Ucayali, antes de regresar a Lima por la noche.

El pontífice se reunirá con cerca de 3 mil representantes de las comunicades indígenas, donde escuchará sus peticiones y el clamor de la población que vive en medio de la Amazonía.

El padre Noé Siccha explicó que el santo padre llegará al boulevard de Yarinacocha para un encuentro con los pueblos amazónicos para escucharlos y dejar un mensaje: “es un momento para presentar los desafíos de la Amazonía; las organizaciones tienen un pedido para el papa”, manifestó.

ESCENIFICACIÓN Y ARTE SHIPIBO

El padre Noé Siccha comentó que primero se recibirá al papa con actividades realizadas por la comisión como una escenificación, luego se hará un discurso por parte de los pueblos originarios y, finalmente, se escuchará la respuesta o mensaje del pontífice.

Añadió que León XIV utilizará la vestimenta con los ornamentos litúrgicos protocolares, pero se le han añadido algunas decoraciones del arte shipibo.