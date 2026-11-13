Visita del papa León XIV: Cusco instala estrados y pantallas LED ante falta de espacio

A raíz de la visita del papa León XIV al país, se vienen ultimando los preparativos en las regiones que recorrerá el sumo pontífice. En Cusco, por ejemplo, los trabajos de instalación de los distintos estrados se encuentran en su etapa final.

Estas estructuras, acompañadas de pantallas LED, se vienen acondicionando en las plazas San Francisco y Regocijo. Sin embargo, una de las principales limitaciones sería su reducida capacidad para albergar a los miles de fieles que se espera congregar.

POCO AFORO PARA MISA

Asimismo, la Plaza Mayor de Cusco tendrá capacidad para albergar a alrededor de 30 mil personas, mientras que la explanada de Sacsayhuamán contará con espacio para 70 mil asistentes. Ambos recintos ya se encuentran copados en su totalidad.

Por otro lado, ante la gran demanda de este evento, se instalaron estrados con pantallas LED para que los fieles que no consiguieron un espacio en las zonas principales puedan seguir las actividades del sumo pontífice.