Conoce el desayuno preferido del papa León XIV en Chiclayo

Durante su estancia en Chiclayo, el plato que más le gustaba pedir a Robert Prevost cada domingo era el tradicional frito chiclayano que solía comer en las mañanas de domingo en un local de comida cerca de la Diócesis de Chiclayo.

Lucy, una trabajadora del local, relató brevemente algunas historias que compartió con Robert Prevost cuando acudía a este local de comida los domingos: “este es el plato que al papa le encantaba. Era su preferido en las mañanas”, señaló la trabajadora y añadió que en el almuerzo le gustaba pedir “seco de cabrito”.

EL PAPA CARISMÁTICO

La trabajadora comentó que el plato lleva cerdo marinado, acompañado con yucas, camote y su sarza. Como se sabe, el frito chiclayano es un plato muy tradicional de esta zona y suele ser muy solicitado por los consumidores.

Luego, la joven dijo que el papa León XIV acompañaba este platillo con un café pasado: “porque este frito sin su café pasado no es un desayuno”, añadió.

La joven relató que el papa siempre llegaba en las mañanas con su carisma y sonrisa características para pedir su desayuno y cuando se encontraba con todos ellos siempre les daba su bendición.