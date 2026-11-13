Papa León XIV en Perú: Pucallpa se alista para recibir al sumo pontífice

En medio de la visita del papa León XIV al Perú, donde permanecerá hasta el lunes 16 de noviembre, el sumo pontífice tiene en su agenda visitar Pucallpa el domingo 15 de noviembre, por lo que se vienen ultimando detalles para recibir de la mejor manera al santo padre.

“La Videnita” será el recinto que albergará al líder de la Iglesia católica. En declaraciones para Buenos Días Perú, el padre Luca Santa, vocero oficial de la llegada de Robert Prevost a la región, aseguró que más de 30 mil pobladores se darán tiempo para ver al papa.

“Hay 35 mil personas que se han inscrito de los 70 mil de aforo, lo que indica un dato muy importante. En este tipo de eventos se inscribe solo un 30 % de las personas que quieren venir. Vamos a llenar el aforo”, comentó.

¿CÓMO SE PUEDEN CONSEGUIR LAS ENTRADAS?

De acuerdo con las cifras compartidas por el padre Luca Santa, aún existen entradas disponibles para ver al santo padre, por lo que recordó el proceso mediante el cual las personas podrían obtener un boleto para asistir al evento que se dará en “La Videnita” el domingo 15 de noviembre.

“El Vicariato es una forma de apoyo. La entrada se consigue virtualmente a través de la plataforma Joinnus solo con su DNI. En estos momentos tenemos problemas de saturación con la plataforma (…) Sin embargo, no vamos a dejar a nadie afuera hasta llenar el aforo”, indicó.

Cabe mencionar que se estima que el papa León XIV arribe a Pucallpa el domingo al promediar las 2:30 p. m., procedente de Cusco. Durante su estadía en la región de la selva peruana, el sumo pontífice se reunirá con las comunidades indígenas.