Papa León XIV: cientos de ecuatorianos cruzan la frontera para llegar a Chiclayo

Conforme pasan los minutos, aumenta la expectativa por la misa que ofrecerá el pontífice en las Pampas de Pimentel; en el evento no solo habrá peruanos, también cientos de ecuatorianos que cruzaron la frontera para estar presentes.

Según informó el Centro Binacional de Atención Fronteriza, entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre ingresaron 1,253 ecuatorianos al país. Los viajeros, de todas las edades, proceden principalmente de Guayaquil, Loja y El Oro.

NO IMPORTÓ EL CANSANCIO

Una de esas visitantes es la señora Rosa Ortega, que llegó desde Loja a las Pampas de Pimental para escuchar el mensaje del Santo Padre. “Fueron nueve horas de trayecto, pero no importó el cansancio ni las dolencias”, dijo entusiasmada.

A este grupo se suman 239 peruanos que residen en distintas ciudades de Ecuador, y que también decidieron retornar al país por unos días al país para encontrarse con el papa León XIV y recibir su bendición, informa Exitosa.