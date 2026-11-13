Familia de República Dominicana llegó a Chiclayo para participar en misa del papa León XIV

La visita del papa León XIV a Chiclayo ha convocado a fieles de diferentes partes del mundo. Una muestra de ello es la presencia de una familia de amigos procedentes de República Dominicana, quienes viajaron hasta la ciudad norteña para participar en la multitudinaria misa que ofrecerá el santo padre en las Pampas de Pimentel.

El grupo llegó a Chiclayo durante la mañana del jueves, con banderas de su país y, desde entonces, se prepara para presenciar con mucha emoción el encuentro religioso. Además señalaron que uno de los principales motivos de su visita es compartir la fe con los peruanos.

FIELES DOMINICANOS DESTACAN LA HOSPITALIDAD DE LOS CHICLAYANOS

Cándido Mambrú Santamaría manifestó su alegría por participar en esta celebración religiosa y destacó la humildad del papa León XIV, a quien considera una figura que transmite valores de solidaridad, misericordia y amistad.

Asimismo, otro de los visitantes dominicanos, resaltó la efusividad de los fieles que llegaron hasta las Pampas de Pimentel. Además, señaló que espera que el mensaje del sumo pontífice aborde temas de interés internacional.

MENSAJE SOBRE LA MIGRACIÓN Y LA SOLIDARIDAD

Por otro lado, manifestaron su interés en que León XIV se pronuncie sobre la situación de los migrantes que abandonan sus países en busca de mejores oportunidades, especialmente quienes se trasladan hacia Estados Unidos.