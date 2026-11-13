Papa León XIV en Chiclayo: coro del colegio San Agustín se alista para recibir al pontífice

Desde Chiclayo, alumnos del colegio San Agustín se alistan para participar de los eventos por la llegada del papa León XIV a esta ciudad. Como se sabe, León XIV tiene un gran aprecio por la institución agustina.

Una de las docentes del centro educativo dijo que ellos fueron invitados: “ustedes saben que el papa León es agustino de corazón, y por ello tenemos que estar presentes en este importante momento para todo el Perú”, comentó.

EL "CORAZÓN AGUSTINO" DEL PAPA

Añadió que el padre Robert Prevost estuvo en muchas oportunidades en el colegio para las confirmaciones de los chicos y acompañando al personal del colegio: “tenemos una historia con él; estamos más que agradecidos con Dios por esta gran oportunidad y representando a toda la comunidad agustina”, señaló.

Antes de terminar, la docente comentó que lo que caracteriza al santo padre es su “carisma agustino, humildad, el amor y caridad", además, dejó unas cálidas palabras para el papa: "Bienvenido papa León XIV, esperamos con ansias verte de cerca y recibir tu bendición”, dijo.