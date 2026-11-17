Un delfín fue encontrado varado en las playas del sector de La Punta, en la provincia de Camaná, en la región de Arequipa. A pesar de los intentos de varios pescadores y personas por devolverlo al mar, la acción no tuvo éxito debido a que el ejemplar carecía de la suficiente fuerza y las olas lo arrastraban hacia la orilla.

Las autoridades y los equipos en la zona señalaron que la falta de respuesta especializada y el estado de debilidad del cetáceo impidieron su retorno exitoso a su hábitat natural, registrándose además la presencia de otras especies afectadas como focas y aves guaneras en distintas zonas de la provincia.

Efectos del fenómeno El Niño

Este hecho respondería a las consecuencias del fenómeno de El Niño, el cual genera el calentamiento del agua del mar y provoca que diversas especies marinas naden muy cerca de las orillas.

Dicho cambio térmico altera la cadena alimentaria de la fauna, debido a que la anchoveta se desplaza hacia aguas más profundas o frías buscando menores temperaturas, afectando la alimentación de mamíferos y aves.

Más especies varadas

Cabe resaltar, que este no es el primer hecho registrado, tal es el caso ocurrido el pasado 28 de octubre en la provincia de Islay, donde una ballena fue arrastrada a la costa y falleció un día después de ser detectada por los pobladores y autoridades locales.