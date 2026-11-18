La aerolínea Plus Ultra anunció el cese definitivo de sus operaciones internacionales a partir de este 17 de noviembre, una medida adoptada como consecuencia de una millonaria deuda estatal que supera los 53 millones de euros con el erario público español.

Esta crisis institucional, arrastrada desde la solicitud de un préstamo en marzo de 2021 en el marco del rescate financiero pospandemia y agravada por el encarecimiento global del combustible, paralizó de manera inmediata las rutas programadas de la compañía.

La suspensión repentina de los vuelos dejó en la incertidumbre a cientos de usuarios que ya contaban con boletos comprados para trayectos internacionales, afectando directamente a los pasajeros con itinerarios hacia Perú y Venezuela. Asimismo, el desplome operativo de la empresa impacta de forma directa a cerca de 700 trabajadores a nivel global, quienes enfrentan un panorama laboral incierto ante la insolvencia financiera de la aerolínea.

Directrices para pasajeros y rutas afectadas

Los usuarios afectados se han visto en la necesidad de buscar alternativas de transporte aéreo para cumplir con sus viajes, las cuales representan costos elevados. La situación ha generado descontento y desconcierto entre los viajeros que se encontraban en los aeropuertos y aquellos que mantenían reservas vigentes con la compañía europea.

Por su parte, las autoridades del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez emitieron un comunicado dirigido a los ciudadanos con vuelos programados en la aerolínea donde instan a los pasajeros a establecer contacto directo con los canales de atención al cliente habilitados por la empresa a través del correo electrónico atencionalcliente@plusultra.com para gestionar sus casos.