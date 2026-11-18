El lago Titicaca ha experimentado una reducción de 63 centímetros en su nivel de agua, generando preocupación en la población de la región Puno, especialmente entre los habitantes que dependen de las actividades turísticas y agrícolas en las riberas del cuerpo lacustre.

De acuerdo con el director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) de Puno, Sixto Flores Sancho, este retroceso responde a la intensa ola de calor registrada en el altiplano puneño con temperaturas diurnas que oscilan entre los 23 y 24 grados centígrados y a la presencia del fenómeno El Niño.

El funcionario advirtió que este descenso podría acentuarse hasta alcanzar los 80 centímetros para finales del mes de diciembre. Esta situación se ve agravada por la escasez de precipitaciones pluviales, factor que ha ocasionado una disminución considerable en el caudal de los ríos tributarios que desembocan en el lago, llegando incluso a la desaparición casi total del flujo en algunos afluentes de la zona.

Transporte turístico afectado y demandas

La consecuencia más directa recae sobre el sector del transporte turístico, ya que el retroceso del agua ha obligado a que las orillas se extiendan varios metros, exigiendo la ampliación o improvisación de puertos para evitar que las lanchas colisionen con el lodo. Las embarcaciones que trasladan diariamente a visitantes hacia los destinos insulares, como las islas flotantes de los Uros, Amantaní y Taquile, operan bajo condiciones logísticas complejas.

Ante este escenario adverso, los operadores turísticos y lancheros han solicitado al gobierno regional la ejecución de intervenciones para mejorar la infraestructura portuaria y enfrentar la crisis hídrica. Sin embargo, los pedidos presentados no han obtenido respuestas hasta el momento.